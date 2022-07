Huff vence segunda corrida de WTCR em Vila Real, Monteiro desiste após acidente

Tiago Monteiro seguia na 13.ª posição quando o argentino Esteban Guerrieri (Honda) entrou em despiste e ficou atravessado à frente do piloto portuense, que não conseguiu evitar a colisão, ainda na primeira volta.

Os danos no Honda Civic de Monteiro impediram o luso de continuar em prova, depois de ter sido 11.º classificado na primeira corrida.

A segunda corrida da quinta jornada do WTCR acabou com os pilotos atrás do `safety car`, depois de o francês Nathanael Berton (Audi) ter batido nas barreiras de proteção da pista e de o húngaro Daniel Nagy (Cupra) não ter conseguido evitar o Audi do piloto gaulês.

Robert Huff, que partiu da quarta posição, cortou a meta com 0,388 segundos de vantagem sobre o húngaro Atila Tassi (Honda), companheiro de equipa de Tiago Monteiro, e 0,547 sobre o espanhol Mikel Azcona (Hyundai), que foi terceiro.

O britânico entrou para a história da competição por ter vencido a 100.ª corrida do campeonato.

Com estes resultados, Mikel Azcona mantém a liderança do campeonato, com 153 pontos, contra os 137 do uruguaio Santiago Urrutia (Lynk & Co) e os 133 do francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co).

Tiago Monteiro caiu para a 17.ª e última posição, com 17 pontos.

A próxima ronda disputa-se em Itália, de 22 a 24 de julho.