I e II ligas portuguesas com maior média de cartões mostrados na Europa

Num estudo que abrangeu 76 ligas nacionais em todo o mundo, entre 01 de janeiro de 2020 e 20 de março de 2023, o segundo escalão luso, com uma média de 6,04 cartões amarelos e vermelhos por partida, apenas é superado por quatro campeonatos sul-americanos: Bolívia (primeiro, com 7,01) Uruguai (segundo, 6,48), Venezuela (terceiro, com 6,43) e Equador (quarto, com 6,18).

No sexto lugar, surge a primeira divisão da Costa Rica e o campeonato peruano, ambos com 6,02, com a I Liga portuguesa a ser a oitava posicionada (5,90) e a liga ucraniana (5,76) a fechar o top-10 mundial, atrás da Colômbia (nona, com 5,77).

De resto, no que diz respeito às cinco principais ligas europeias, a espanhola surge em 15.º lugar, com uma média da 5,36 cartões por desafio, à frente da italiana (30.º, com 4,95), francesa (57.º, com 4,18), alemã (62.º, com 3,95) e inglesa (71.º, com 3,49).

Em sentido inverso, as segunda e primeira ligas japonesas são aquelas em que os cartões são mostrados menos vezes, com um total de 1,99 e 2,19, respetivamente, com o principal campeonato neerlandês (3,09) a fechar o pódio.