Iga Swiatek conquista pela primeira vez major londrino

Num encontro que gerava muita expectativa entre duas jogadoras que nunca se haviam defrontado no circuito profissional, a detentora de cinco títulos do Grand Slam dominou completamente e surpreendentemente a adversária, número 12 do mundo, e em apenas 57 minutos estreou-se a vencer o terceiro ‘major' da temporada, juntando assim este aos títulos conquistados em Roland Garros, em 2020, 2022, 2023 e 2024, e Open dos Estados Unidos, em 2022.



No primeiro set, duas quebras de serviço impostas logo de entrada por Swiatek (4.ª WTA) - a deixar bem claro as suas aspirações e a recente agilidade adquirida na relva londrina, onde até então nunca havia superado os quartos de final - beliscaram fortemente a confiança de Anisimova, que cedeu novo ‘break’ no quinto jogo e deixou a adversária dominar o marcador, por 6-0, em apenas 25 minutos.



Depois de cometer 14 erros não forçados na partida inicial, face a apenas dois da polaca, a tenista norte-americana voltou a ceder o seu primeiro jogo de serviço no segundo set, permitindo a Swiatek reforçar o ascendente e os níveis de confiança, refletidos numa execução de jogo a roçar a perfeição.



O público das bancadas do Centre Court bem incentivou e apoiou, mas Anisimova, acumulando faltas não provocadas, inclusive duas duplas faltas, não foi capaz de evitar nova quebra de serviço no terceiro jogo.



Sem baixar o ritmo e intensidade, a antiga número um mundial, de 24 anos, ganhou uma vantagem confortável de 4-0 e 'liquidou' por completo qualquer réstia de esperança que a norte-americana pudesse ter ainda discutir o encontro.



A acusar a pressão de jogar pela primeira vez na carreira uma final de um ‘major, depois de se ter retirado do circuito a meio da época de 2023 com problemas de saúde mental e ter regressado na primavera de 2024 fora top 400 da WTA, Amanda Anisimova mostrou-se muito tensa, errática e, em alguns momentos, desorientada, sendo incapaz de dar sequer alguma luta à polaca, que fechou o parcial com novo 6-0.



Perante tamanha impotência e ‘ausência’ da norte-americana, que havia eliminado na meia-final a número um mundial, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek conquistou pela primeira vez o troféu de Wimbledon, registando a 100.ª vitória em torneios do Grand Slam.



Graças ao triunfo num encontro sem história diante de Anisimova, que aos 17 anos atingiu as meias-finais de Roland Garros, antes de enfrentar problemas de saúde mental, a mais jovem jogadora a atingir seis finais do Grand Slam desde Justine Henin em 2006 recebeu o troféu do ‘major’ britânico das mãos da Princesa de Gales, Kate Middleton.



Enquanto a norte-americana, com a presença na final, assegurou a estreia no top 10 do ranking WTA, Iga Swiatek ultrapassou o número de títulos de ‘majors’ da russa Maria Sharapova e da suíça Martina Hingis, presente na Royal Box, e está a apenas um da norte-americana Venus Williams e da belga Justine Henin.