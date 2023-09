João Cancelo ruma ao FC Barcelona, novamente por empréstimo do City

"FC Barcelona e Manchester City chegaram a acordo para a cedência do jogador João Cancelo até 30 de junho de 2024. Não existe opção de compra", lê-se no sítio oficial dos campeões espanhóis na Internet, pouco depois de ter confirmado a contratação de outro português, o avançado João Félix, também por empréstimo, mas do Atlético de Madrid.

Cancelo, de 29 anos, volta a Espanha, para onde saiu em 2014/15, para jogar no Valência, então após cumprir a formação e chegar à equipa principal do Benfica.

O lateral direito, natural do Barreiro, jogou três temporadas completas no emblema valenciano, rumando, depois, ao Inter Milão e à Juventus, que pagou 40 milhões de euros (ME) ao clube espanhol, até assinar pelo Manchester City, em 2019/20, por um montante de 65 ME.

Após três temporadas e meia nos `citizens`, coroados com três títulos de campeão, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e a Liga dos Campeões da época passada, foi cedido ao Bayern Munique, clube no qual conquistou a Bundesliga.

Neste historial, juntam-se os títulos de campeão português e italiano, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga portuguesa e a Supertaça de Itália, assim como a Liga das Nações de 2019, pela seleção portuguesa, cuja camisola envergou em 44 ocasiões, tendo marcado oito golos.

O defesa, com contrato com os `citizens` até 30 de junho de 2026, que disputou o Mundial2022, foi um dos 24 jogadores chamados por Roberto Martínez para os jogos de qualificação frente a Eslováquia e Luxemburgo, apesar de não ter qualquer minuto de utilização em partidas oficiais esta temporada.

Depois de ter deixado de ser uma opção habitual para o `onze` do catalão Pep Guardiola, Cancelo deixa o plantel que conta com os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes para se juntar a João Félix, tornando-se ambos nos 11.º e 12.º jogadores a vestir a camisola `blaugrana`

Antes de Félix e Cancelo, no Camp Nou, alinharam Jorge Mendonça, Luís Figo, Vítor Baía, Fernando Couto, Simão Sabrosa, Ricardo Quaresma, Deco, André Gomes, Nélson Semedo e Francisco Trincão.