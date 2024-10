João Neves dá "sempre o melhor" e afasta lugar "reservado" na seleção

"Vejo sempre a convocatória da seleção para ver se o meu nome está lá. A seleção tem jogadores incríveis, ainda mais na minha posição, a meio-campo, por isso vou sempre ver se está lá o meu nome. Tenho sido convocado e espero continuar a ser", afirmou João Neves, que no dia 16 de outubro cumpre um ano desde que se estreou por Portugal.

O jogador de 20 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do arranque dos trabalhos da equipa das `quinas`, que vai defrontar Polónia e Escócia na Liga das Nações.

"Vão ser dois jogos complicados, mas vamos dar tudo para ganhar. É essa a nossa ambição sempre. Fora de casa ou em casa, queremos ganhar, sabendo que desta vez podemos ficar mais perto do apuramento", referiu.

A viver a primeira temporada no Paris Saint-Germain, Neves mostrou-se "muito satisfeito" por estar no clube francês e explicou que a sua postura no futebol é "dar sempre o máximo".

"É assim que vou continuar até ao final da minha carreira. Dou sempre o melhor. Espero sempre jogar mais e ficar cada vez mais perto da excelência. Se calhar hoje sinto-me um pouco mais experiente. Se calhar, vejo o futebol de uma forma mais adulta que há um ano", revelou.

A formação das `quinas` joga com a Polónia na quinta-feira, em Varsóvia, e, três dias depois, defronta a Escócia, em Glasgow, em encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são ambos às 19:45 (horas de Lisboa).

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.