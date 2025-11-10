João Neves garante estar a 100 por cento depois da lesão no PSG

"Sinto-me em forma, sinto-me a 100%. Estou aqui para contribuir para a seleção. Vou dar o melhor de mim e ajudar a equipa no apuramento", afirmou João Neves em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Esta época, o jogador de 21 anos esteve parado praticamente todo o mês de outubro devido a lesão, situação que levou João Neves a falhar os duelos da seleção nacional com a Irlanda (1-0) e a Hungria (2-2), ambos no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Portugal volta a defrontar a Irlanda na quinta-feira (19:45), desta vez em Dublin, e uma vitória garante logo o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo. O empate poderá ser suficiente, mas só caso a Hungria não vença na Arménia no mesmo dia.

"Foi muito difícil estar de fora. Gosto de contribuir. Esses dias de recuperação fizeram-me sentir o que é estar dentro de campo e a vontade que tenho de lá estar. Agora trago frescura, vontade, empenho e vou tentar dar a melhor versão de mim para ajudar", disse Neves, minutos antes do primeiro treino da seleção nacional na Cidade do Futebol.

Sobre a Irlanda, o jogador algarvio assumiu que o encontro em Dublin vai ser difícil, frente a uma equipa que já criou problemas no primeiro embate em Lisboa.

"Procuramos sempre a vitória. Se conseguirmos já o apuramento contra a Irlanda, melhor. Seria muito bom. Mas, sabemos que ambas as equipas têm qualidade", referiu.

Esta época, Neves leva já cinco golos em apenas oito jogos no Paris Saint-Germain, mas, pela seleção portuguesa, continua sem marcar, apesar das 18 internacionalizações.

"Nunca meto o meu golo ou a minha assistência à frente. Penso sempre no coletivo. Desde que ganhemos ou nos apuremos, fico sempre contente. Se é com golo meu ou não, por mim é indiferente. Claro que espero um dia alcançar o meu golo pela seleção, mas logo veremos", conclui.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F no domingo frente à Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio, que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México e que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.

LG // VR