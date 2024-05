Klopp, "Temos de voltar a ser parceiros do futebol e não espremê-lo como fruta"

"Temos de voltar a ser parceiros do futebol e não apenas espremê-lo como se fosse uma fruta. É apenas um conselho de um velhote que está de saída. Eu assisto a muito futebol em todo o mundo e a Premier League é a melhor liga do mundo. Os jogadores estão sobrecarregados, é simples", alertou o técnico germânico, em conferência de imprensa.

Klopp vai deixar o leme do clube de Merseyside no final da temporada, ao fim de nove épocas, e aproveitou a antevisão ao jogo contra o Tottenham, agendado para domingo, para atacar aquele canal de televisão e apelar à parceria de antigamente.

O Aston Villa é a única equipa inglesa presente nas competições europeias, nomeadamente nas meias-finais da Liga Conferência Europa, depois das eliminações dos `reds` e do West Ham nos `quartos` da Liga Europa, bem como do Arsenal e do Manchester City nos `quartos` da Liga dos Campeões.

"O facto de termos sido eliminados nos quartos de final [da Liga Europa] não reflete realmente a qualidade, mas sim o facto de não estarmos à altura no dia que deveríamos estar", argumentou.

Depois, falou da "discussão" que teve com companheiros da TNT Sports, o seu canal favorito.

"No outro dia tive uma discussão com os companheiros do meu canal de TV preferido, que nunca mais voltarei a ver, a TNT Sports. E eles dizem sempre `mas eles pagam, dão dinheiro para o futebol`. Só que é exatamente o oposto. O futebol é que lhes paga, porque eles transmitem", expressou Klopp.

O Liverpool, que conta com o internacional português Diogo Jota no plantel, é terceiro classificado da Premier League, com 75 pontos, a quatro do segundo classificado Manchester City, que tem um jogo em atraso, e a cinco do líder Arsenal.