Marc Márquez sagra-se campeão mundial de MotoGP e iguala Valentino Rossi

Numa corrida em que o português Miguel Oliveira (Yamaha) foi 14.º classificado, Marc Márquez terminou a 4,196 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o espanhol Joan Mir (Honda) em terceiro, a 6,858 segundos.

Com estes resultados, o mais velho dos irmãos Márquez garante matematicamente o sétimo título mundial de MotoGP, nono em todas as categorias (tem um em Moto3 e outro em Moto2), igualando os números de Valentino Rossi, ficando com 541 pontos, mais 201 do que o irmão Alex quando já só estão 185 em disputa.