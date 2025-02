Marcano efetua treino integrado condicionado após lesão muscular

O defesa central, que já foi inscrito na UEFA, com vista ao play-off da Liga Europa, está ausente da competição desde 15 de setembro de 2023, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo com o Estrela da Amadora, da quinta jornada da edição 2023/24 da I Liga, tendo sido submetido a duas intervenções cirúrgicas na última época.

Marcano, de 37 anos, defesa com mais golos da história do FC Porto, com 30, "evoluiu para treino integrado condicionado", face ao problema muscular na coxa manifestado no mês passado, segundo a informação divulgada no site oficial dos `dragões`, ao contrário de Martim Fernandes e Marko Grujic, que "permaneceram ao cuidado do departamento médico".

O FC Porto regressa na quarta-feira ao trabalho no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, a partir das 11:00, para preparar o encontro com a Roma, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, marcado para quinta-feira, no Estádio do Dragão, com início às 20:00.