Matheus Nunes e João Félix falham treino de Portugal

Uma indisposição deixou Matheus Nunes sem condições para participar na sessão que decorreu no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto Félix efetuou apenas trabalho de recuperação no ginásio.

Ambos os jogadores deverão estar aptos para o particular de sábado com o Chile, o primeiro de dois testes antes do Campeonato do Mundo, embora o avançado do Al Nassr possa ser poupado pelo selecionador Roberto Martínez.

Pela primeira vez desde o arranque do estágio (arrancou na segunda-feira), o técnico espanhol não pôde contar com todos os jogadores, num grupo que só ficará completo no sábado, dia em que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos integram o estágio, depois de se terem sagrado bicampeões europeus pelo Paris Saint-Germain.

Nos primeiros 15 minutos do treino de hoje, período que foi aberto à comunicação social, 21 jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, com os quatro guarda-redes, como é normal, afastados do grupo nesta fase.

O Portugal-Chile está agendado para as 18:45, no Estádio Nacional, em Oeiras, e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.

A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.