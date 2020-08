Max Verstappen bate Mercedes e vence GP do 70.º aniversário da Fórmula 1

A vitória de Verstappen na quinta prova da temporada, depois de quatro triunfos da Mercedes, foi desenhada nas trocas de pneus, com a Red Bull a gerir melhor o desgaste das borrachas.

Com este resultado, Verstappen sobe a segundo do campeonato, com 77 pontos, a 30 do líder e detentor do título Hamilton e com mais quarto do que o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que fechou o pódio em Silverstone.

Além da vitória de Verstappen, destaca-se igualmente que Lewis Hamilton igualou o número máximo de pódios na história da F1 com 155 pódios, agora ex-equo com Michael Schumacher.

Classificação Final do GP dos 70 Anos de Fórmula 1

No Mundial, Lewis Hamilton comanda com 88 pontos, Valtteri Bottas tem 58, Max Verstappen 52, Lando Norris 36, Charles Leclerc 33 e Alex Albon 26.

Nos construtores, a MercedesAMGF1 tem 146 pontos, A Red Bull Racing 78, Scuderia Ferrari 55, McLarenF1

53.

No próximo fim de semana o GP de Espanha em Barcelona.

