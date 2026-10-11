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Max Verstappen vence GP de Singapura de Fórmula 1
Antonelli alargou a vantagem no Mundial de pilotos, tendo, agora, 340, mais 102 do que Russell.
O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, 17.ª ronda da temporada, depois de liderar de princípio ao fim.
Verstappen, que largou da `pole position`, bateu o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo classificado, por 7,335 segundos, com o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) em terceiro, a 24,573.
Com estes resultados, e o nono lugar do britânico George Russell (Mercedes), Antonelli alargou a vantagem no Mundial de pilotos, tendo, agora, 340, mais 102 do que Russell.