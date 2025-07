Merlier bisa em nona etapa marcada pela desistência de João Almeida

Depois de ganhar a terceira etapa, o campeão europeu de fundo impôs-se hoje ao sprint no final dos 174,1 quilómetros entre Chinon e Châteauroux, à frente do italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e do belga Arnaud de Lie (Lotto), respetivamente segundo e terceiro na meta, com as mesmas 03:28.52 horas do vencedor.

Numa jornada em que perdeu João Almeida, o seu colega português que desistiu ao quilómetro 89, na sequência da queda sofrida na sétima tirada, Tadej Pogacar segurou a amarela, mantendo os 54 segundos de vantagem para o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), com o francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) a fechar o pódio, a 01.11 minutos.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre a derradeira etapa antes do primeiro dia de descanso da 112.ª edição, com os acidentados 165,3 quilómetros entre Ennezat e Mont-Dore a incluírem sete contagens de montanha de segunda categoria, a última das quais a coincidir com a meta.