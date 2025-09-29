Mourinho desvaloriza emoção do regresso ao Chelsea e afirma-se "vermelho"

"Sim, estou em casa, mas já joguei aqui com o Tottenham, com o Manchester United, com o Inter de Milão na `Champions` e durante 90 minutos nem pensei por um segundo onde estava e com quem estava a jogar", afirmou, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda jornada da competição agendada para terça-feira, em Stamford Bridge.

O técnico vai reencontrar o clube que orientou entre 2004 e 2007, e de 2013 a 2015, e com o qual conquistou três vezes a Premier League, entre outros troféus.

"Como eles dizem, I`m not a blue anymore [já não sou azul, na tradução para português], sou vermelho e quero ganhar", acrescentou.

Proprietário de uma casa na capital britânica perto de Stamford Bridge, garantiu que as "sensações de chegar aqui não foram assim tão profundas" porque passa aqui frequentemente e até é abordado por muitos adeptos do Chelsea.

"É um estádio onde não sentirei nenhum tipo de antagonismo, penso eu", confessou.

O treinador português disse que estar "à espera de duas equipas que querem ganhar", não se intimidando por os londrinos jogarem em casa.

"Nós, por uma questão de cultura de clube e também pela identidade que eu quero dar à à equipa progressivamente, também não haverá estádio ou adversário que nos faça pensar de outra maneira", salientou.

Mourinho reconheceu que o Benfica está numa situação complicada, depois da derrota com o Qarabag (2-3), na primeira jornada da fase de liga que originou a saída de Bruno Lage do comando dos `encarnados`, pelo que terá de tentar pontuar em todos os jogos para conseguir a qualificação.

"Os pontos que nós perdemos foram, à partida, pontos que se pensava que iríamos somar. E vamos ter que ir à caça de pontos em todos os sete jogos que temos pela frente", salientou.

O treinador queixou-se de ter treinado apenas uma vez com o grupo de jogadores completo e mostrou-se satisfeito com os três dias que separaram o duelo com o Gil Vicente, para o campeonato, e esta partida em Londres, mas revelou que o trabalho de organização tática foi "mais passivo do que propriamente ativo no campo".

"Eu hoje gostaria de ter treinado no Seixal, mas não foi possível por uma questão de logística. E no treino de hoje eu tinha duas opções. Uma, o treino é aberto, vocês [jornalistas] estão lá e não posso trabalhar taticamente. A segunda opção era só 15 minutos para vocês, mas `aberto` para as câmaras que estão aí [no estádio], que fui eu que as pus lá há muitos anos. O que significa que o treino seria na mesma aberto", justificou.

Mourinho disse que o Benfica é um clube "gigante" europeu que vai enfrentar um "tubarão a nível económico".

"Uma coisa é a dimensão do clube, a história, a dimensão social, a cultura, outra coisa é o poderio económico e, neste momento, no futebol europeu há clubes economicamente muito, muito poderosos. Mas nós podemos competir com eles no jogo", prometeu.

Sobre o regresso ao futebol português, Mourinho reforçou que pensava, inicialmente, que o faria para dirigir a seleção nacional, mas que não conseguiu recusar este convite porque treinar o "Benfica é uma grande responsabilidade por diferentes razões".

O Benfica defronta o Chelsea na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões na terça-feira, às 20:00, em Stamford Bridge.

