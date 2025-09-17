Mundiais de atletismo. Fatoumata Diallo bate recorde nacional dos 400 barreiras, mas sem final
Fatoumata Diallo bateu hoje o recorde nacional nos 400 metros barreiras, tendo hoje corrido a distância em 54,45 segundos, nas semifinais dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, ficando à porta de uma inédita final.
A portuguesa, nascida na Guiné-Conacri, terminou as semifinais com o 13.º tempo, à porta da final, cuja repescagem fechou em 53,65 segundos, da belga Noemi van den Broeck.
A barreirista do Benfica, de 25 anos, que já tinha ficado a dois centésimos de segundo da sua melhor marca (54,52, conseguidos já em 2025) nas eliminatórias, quase avançou para a corrida decisiva, marcada para sexta-feira, às 21:27 locais (13:27 em Lisboa).
A mais rápida desta fase foi a neerlandesa Femke Bol, vigente campeã do mundo, apurada para a final com 52,31 de marca.
O 24.º lugar obtido em Daegu2011 pela anterior recordista nacional Vera Barbosa era o melhor resultado português na prova.