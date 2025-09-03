Novak Djokovic marca encontro com Carlos Alcaraz nas meias-finais

Recordista de conquistas em `majors` (24) e vencedor do US Open por quatro vezes (2011, 2015, 2018 e 2023), Djokovic precisou de quatro parciais para vencer Fritz (quarto do ranking mundial) por 6-3, 7-5, 3-6 e 6-4 em três horas e 24 minutos.

Com esta vitória no último `major` da temporada, o sérvio conseguiu, aos 38 anos, a qualificação para as meias-finais dos quatro torneios do `Grand Slam` de 2025, os mais importantes do ténis mundial.

Com o adeus de Fritz, que nunca conseguiu derrotar Djokovic, em 11 partidas, o Open dos Estados Unidos perde o último sobrevivente do contingente norte-americano.

Na sexta-feira, Djokovic vai defrontar o espanhol Carlos Alcaraz, que, também na terça-feira, bateu o checo Jiri Lehecka, 21.º do mundo, por 6-4, 6-2 e 6-4, em uma hora e 58 minutos.

Alcaraz, que ainda não perdeu qualquer parcial no Open dos Estados Unidos deste ano, procura o primeiro título no torneio de Nova Iorque, após já ter sido duas vezes campeão de Roland Garros e de Wimbledon.

No confronto direto, Djokovic lidera, com cinco vitórias contra três de Alcaraz e venceu os dois confrontos mais recentes --- nos quartos de final do Open da Austrália, em janeiro, e na final dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A 145.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 07 de setembro, com Djokovic à procura do primeiro troféu da temporada em Grand Slams, patamar no qual não triunfa desde a conquista do torneio norte-americano em 2023.