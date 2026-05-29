Nuno Borges eliminado por Andrey Rublev na terceira ronda
O tenista português Nuno Borges foi hoje eliminado pelo segundo ano seguido na terceira ronda de Roland Garros, ao perder em três sets com o russo Andrey Rublev, 11.º cabeça de série do Grand Slam francês de 2026.
O número um português, 51.º classificado do ranking mundial, foi incapaz de contrariar o favoritismo de Rublev, que ocupa o 13.º lugar na hierarquia da ATP e se impôs pelos parciais de 7-5, 7-6 (7-2) e 7-6 (7-2), após duas horas e 42 minutos de confronto no `court` em terra batida do segundo Grand Slam da temporada.
Borges, de 29 anos, que participa pela quinta vez em Roland Garros, voltou a cair na terceira ronda (o melhor resultado no `major` parisiense), tal como aconteceu em 2025, enquanto Rublev vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do encontro entre o australiano Alex De Minaur (número sete mundial) e o checo Jakub Mensik (27.º).