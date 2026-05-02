OL Lyonnes supera Arsenal e avança para a final
A formação francesa do OL Lyonnes assegurou hoje a presença na final da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao vencer as inglesas do Arsenal por 3-1, anulando a desvantagem de 2-1 da primeira mão.
Em desvantagem na eliminatória, a equipa orientada por Jonatan Giráldez procurou desde logo visar a baliza contrária, chegando ao golo aos 22 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Renard, tendo passado para a frente da eliminatória ainda antes do intervalo, com o golo de Diani.
Na segunda metade, a equipa orientada por Renée Slegers, campeã em título, ainda chegou a igualar a eliminatória, através de Alessia Russo, aos 76, mas a alemã Jule Brand, aos 86, estabeleceu o 3-1 final, fechando a eliminatória.
Na final, o OL Lyonnes, recordista da competição com oito títulos, vai defrontar quem sair por cima da outra meia-final, entre as alemãs do Bayern Munique e as espanholas do FC Barcelona, que se defrontam no domingo em Espanha, depois de terem empatado 1-1 na primeira mão, disputada na Alemanha.