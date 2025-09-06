Oliveira com "bom resultado em boa corrida" no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP
O português Miguel Oliveira (Yamaha) considera ter feito "um bom resultado numa boa corrida" sprint do Grande Premio da Catalunha de MotoGP, 15.ª ronda do Mundial de motociclismo de velocidade, que terminou na 10.ª posição.
"Claro que ter três pilotos a cair à minha frente ajudou-me a ficar mais perto dos pontos. Na última volta tinha o [Ai] Ogura atrás de mim mas não o consegui manter afastado devido à maior velocidade [do piloto japonês da Aprilia] na reta", explicou Miguel Oliveira.
O luso terminou hoje a corrida sprint a 8,578 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que herdou a vitória a quatro voltas do final, batendo o francês Fábio Quartararo (Yamaha) por 1,299 segundos, com o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) em terceiro, a 2,354.
Miguel Oliveira largara da 16.ª posição mas ganhou dois lugares no arranque, ultrapassando ainda Jack Miller (Yamaha) e Raul Fernandez (Aprilia).
"No geral, estou satisfeito com a minha corrida e com a forma como geri o pneu traseiro. Amanhã vai ser um desafio muito grande terminar a corrida principal em boa posição. Precisamos de compreender como melhorar a eletrónica da mota e, ao mesmo tempo, poupar os pneus até ao fim", frisou o piloto natural de Almada.
Oliveira, que ocupa o 22.º lugar do campeonato, com 10 pontos, adiantou já que irá montar o pneu médio na roda traseira.
"Acreditamos que o desgaste será mais ou menos o mesmo pelo que, por isso, alguns pilotos poderão arriscar com o macio", concluiu.
A vitória de Marc Márquez permitiu ao piloto catalão da Ducati alargar ainda mais a vantagem na frente do campeonato.
O piloto natural de Cervera tem 467 pontos, contra os 280 do irmão Alex, segundo classificado.
No domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio catalão, 15.ª das 22 etapas do ano.