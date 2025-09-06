Oliveira com "bom resultado em boa corrida" no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP

"Claro que ter três pilotos a cair à minha frente ajudou-me a ficar mais perto dos pontos. Na última volta tinha o [Ai] Ogura atrás de mim mas não o consegui manter afastado devido à maior velocidade [do piloto japonês da Aprilia] na reta", explicou Miguel Oliveira.

O luso terminou hoje a corrida sprint a 8,578 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que herdou a vitória a quatro voltas do final, batendo o francês Fábio Quartararo (Yamaha) por 1,299 segundos, com o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) em terceiro, a 2,354.

Miguel Oliveira largara da 16.ª posição mas ganhou dois lugares no arranque, ultrapassando ainda Jack Miller (Yamaha) e Raul Fernandez (Aprilia).

"No geral, estou satisfeito com a minha corrida e com a forma como geri o pneu traseiro. Amanhã vai ser um desafio muito grande terminar a corrida principal em boa posição. Precisamos de compreender como melhorar a eletrónica da mota e, ao mesmo tempo, poupar os pneus até ao fim", frisou o piloto natural de Almada.

Oliveira, que ocupa o 22.º lugar do campeonato, com 10 pontos, adiantou já que irá montar o pneu médio na roda traseira.

"Acreditamos que o desgaste será mais ou menos o mesmo pelo que, por isso, alguns pilotos poderão arriscar com o macio", concluiu.

A vitória de Marc Márquez permitiu ao piloto catalão da Ducati alargar ainda mais a vantagem na frente do campeonato.

O piloto natural de Cervera tem 467 pontos, contra os 280 do irmão Alex, segundo classificado.

No domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio catalão, 15.ª das 22 etapas do ano.