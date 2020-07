Paços de Ferreira vence Portimonense e garante manutenção e do Belenenses SAD

Os pacenses entraram melhor na partida e adiantaram-se aos sete minutos, por Bruno Santos, o Portimonense ainda igualou, aos 17, por Marcelo, com um golo na própria baiza, tendo Denilson, aos 41, anotado o tento do triunfo e que ditou a manutenção da equipa do Paços de Ferreira, bem como do Balenenses SAD, o outro conjunto interessado no desfecho da contenda.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira mantém o 13.º lugar, mas agora com 38 pontos, enquanto o Portimonense continua na luta pela permanência, baixando para já ao 16.º posto, com 30 pontos, os mesmos do Tondela, 15.º, e do Vitória de Setúbal, 17.º e primeira equipa abaixo da linha de despromoção, que na terça-feira joga em casa do Sporting.

Veja o resumo da partida: