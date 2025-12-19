Pedro Proença diz que "futebol português vive hoje uma grande união"

Depois de inaugurar a fase quatro da Cidade do Futebol, em Oeiras, que contempla um bloco residencial com 30 quartos, em três pisos, e um bloco social, com cozinha, restaurante, salas de reunião e espaço para atletas e selecionadores, o líder do organismo Pedro Proença não esqueceu a anterior direção e apontou à construção da quinta e última fase.

"Estamos hoje a completar um projeto que a anterior direção iniciou, teve a visão de iniciar esta quarta fase. Para fecharmos o ciclo da Cidade do Futebol falta a quinta última fase, um projeto pioneiro, com a primeira universidade do futebol", indicou.

Diante dos presidentes das associações distritais e demais sócios ordinários, representantes de jogadores, árbitros e treinadores, que hoje estiveram reunidos na Cidade do Futebol, em Oeiras, no âmbito do primeiro Conselho de Presidentes, o líder máximo da FPF deu conta do momento de "grande união" vivida no futebol português.

"O futebol português vive hoje um momento de grande união. Acreditem que digo isto com convicção. O futebol português está vivo e está bom", transmitiu.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, marcou igualmente presença no evento para falar da "responsabilidade significativa para o Município" e desejar sucessos desportivos em 2026.

"Uma responsabilidade significativa para o Município. [Uma obra] que superou todas as nossas expectativas e estão a ser feitas todas as intervenções para que fique ainda melhor. [Desejo] sucessos desportivos em 2026, esses sucessos são entusiasmantes", declarou.