Portugal arranca operaçao Irlanda com apenas cinco jogadores no relvado

Do grupo de 24 jogadores que entraram hoje em estágio, os guarda-redes Rui Silva e José Sá, os laterais Diogo Dalot e João Cancelo e o médio Rúben Neves foram os únicos que não apresentaram fadiga muscular e estiveram no relvado, enquanto os restantes fizeram apenas trabalho de recuperação no ginásio.

Sob a atenção do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que marcou presença no arranque da sessão, os jogadores fizeram mesmo assim só aquecimento nos primeiros 15 minutos que foram abertos à comunicação social.

João Cancelo é um dos jogadores que está de regresso à seleção nacional, assim como João Neves, enquanto o estreante Carlos Forbs, a grande surpresa da convocatória de Roberto Martínez, acabou por ainda não ser visto com o equipamento de treino de Portugal.

Portugal defronta a Irlanda na quinta-feira (19h45) e uma vitória em Dublin garante logo o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo. O empate poderá ser suficiente, mas só caso a Hungria não vença na Arménia no mesmo dia.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F no domingo frente à Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio, que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México e que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.