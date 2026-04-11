Portugal arrecada segunda medalha de bronze por equipas no Europeu de trampolins

A formação lusa, composta por Beatriz Mendes, Alexandra Garcia e Matilde Oliveira, somou um total de 22 pontos, garantindo assim um lugar no pódio.

A equipa russa sagrou-se campeã europeia, com 26 pontos, enquanto a Grã-Bretanha assegurou a medalha de prata, com 24.

Este resultado representa a segunda medalha de bronze conquistada por Portugal na prova por equipas, em que já tinha assegurado o terceiro lugar do pódio na final masculina de seniores de duplo minitrampolim, então a primeira no Campeonato Europeu que decorre em Portimão, no Algarve.

Formada por André Dias, Francisco José e Tiago Teixeira, a formação portuguesa assegurou o terceiro lugar do pódio com 21 pontos, atrás da equipa russa (AIN2), campeã europeia, com 26, e da Grã-Bretanha, segunda, com 23.

Portugal está a disputar 11 das 12 finais por equipas da competição, uma das melhores prestações nos Europeus da modalidade.

Bronze em equipas seniores masculinas de duplo minitrampolim

A seleção portuguesa de trampolins conquistou hoje a medalha de bronze na final masculina de seniores por equipas em duplo minitrampolim, a primeira no Campeonato Europeu que decorre em Portimão, no Algarve.

Formada por André Dias, Francisco José e Tiago Teixeira, a formação portuguesa assegurou o terceiro lugar do pódio com 21 pontos, atrás da equipa russa (AIN2), campeã europeia, com 26, e da Grã-Bretanha, segunda, com 23.

Na final de tumbling juniores femininos, a equipa formada por Inês Castro, Laura Veloso e Rita Cardoso classificou-se no quinto lugar, com 16 pontos, tendo a equipa russa arrecadado a medalha de ouro, com 28 pontos.

Portugal está a disputar 11 das 12 finais por equipas da competição, uma das melhores prestações nos Europeus da modalidade

Portugal garante mais sete presenças nas finais europeias de trampolins em Portimão

Sete ginastas portugueses garantiram hoje a presença nas finais individuais de trampolins dos 30.º Campeonato Europeu, que decorre em Portimão, no Algarve, qualificações marcadas pela eliminação do ginasta olímpico Diogo Abreu em individual de trampolim senior.



No pavilhão Arena de Portimão, Gabriel Albuquerque, terceiro na semifinal, com 63.089 pontos, e o campeão europeu em título Pedro Ferreira, sétimo, com 60.810, garantiram a presença na final de trampolim individual de seniores.



Já Diogo Abreu falhou a segunda série do exercício, ficando afastado da decisão final. Mas caso obtivesse a qualificação, um dos três ginastas ficaria impedido de disputar o pódio, dado que cada país só pode participar com dois ginastas por imposição dos regulamentos.



Em trampolim individual de juniores masculinos, Martim Lopes, da Academia de Ginástica de Sines, apurou-se ao concluir a qualificação no quarto lugar, com 55.400 pontos.



Em duplo minitrampolim seniores masculinos, Tiago Teixeira, do Sporting, foi quinto, com 27.500 pontos, e Francisco José, campeão mundial de juniores, em 2023, ficou na sétima posição, com 27.300 pontos, garantindo a presença na decisão dos Europeus da modalidade.



Já os ginastas João Caeiro, quinto da qualificação, com 103.830 pontos, e Gonçalo Costa, 13.º, com 94.440, qualificaram-se para a presença na final de trampolim individual de sub-21.



Na vertente de tumbling individual de seniores femininos, Matilde Santos, com o 13.º lugar e 23.700 pontos, falhou a qualificação, mas fica como a terceira reserva.



Por equipas, Portugal tem, neste Europeu, uma das suas melhores prestações de sempre, ao disputar 11 das 12 finais possíveis: trampolim individual de femininos e de masculinos nos escalões de juniores e seniores; de duplo minitrampolim femininos e masculinos juniores e seniores, e de tumbling de femininos e masculinos nos escalões juniores e seniores.



As finais por equipas do 30.º Campeonato Europeu de trampolins disputam-se hoje à tarde, no pavilhão Arena de Portimão, estando as finais individuais agendadas para domingo.



