Portugal estreia-se com vitória por 5-3 sobre a Itália

No pavilhão Rota dos Móveis, a Itália colocou-se em vantagem logo no primeiro minuto, por intermédio de Sofia Bertinato, mas Portugal deu a volta ao resultado com golos de Leonor Coelho (06), Raquel Santos (08) e Catarina Costa, no primeiro tempo, e de Sofia Moncóvio (36) e Maria Sofia Silva (37), no segundo.

A equipa das `quinas`, que viu a Itália reduzir por Pamela Lapolla (44) e Sofia Bertinato (46), segue na segunda posição do Grupo A, em igualdade pontual com a Espanha, que hoje goleou por 8-0 a França.

Portugal, que na terça-feira defronta a seleção gaulesa, persegue o quarto título continental, depois dos conseguidos em 1997, 1999 e 2001, e apresenta-se como o maior obstáculo às ambições e favoritismo da Espanha, que é recordista de vitórias, com oito troféus, os últimos sete de forma consecutiva.