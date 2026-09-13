Portugal perde com Israel e sofre terceira derrota no Europeu de voleibol

Depois de derrotas com a atual campeã Polónia e com a anfitriã Bulgária, ambas por 3-0, a formação das `quinas` até entrou bem no jogo, mas acabou derrotada pelos parciais de 19-25, 25-20, 20-25, 25-22 e 15-7, estando em posição difícil para seguir em frente.

Na segunda-feira, Portugal, que é quinto, com um ponto, defronta a Ucrânia, que lidera o grupo com três vitorias em três jogos, somando nove, e fecha esta fase frente à Macedónia do Norte, na terça-feira, formação que também perdeu os dois primeiros jogos e segue em último, ainda sem pontos.

Já a Polónia soma duas vitórias em dois jogos, e está no segundo lugar, com seis pontos, enquanto a Bulgária é terceira, com duas vitórias e uma derrota, também com seis pontos, e Israel quarto, com dois, após o triunfo de hoje.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos avança para os oitavos de final da 34.ª edição do Europeu, disputado na Bulgária, na Finlândia, em Itália e na Roménia até 26 de setembro.