Portugal perde na Roménia na qualificação para o Mundial de basquetebol

Depois dos triunfos no Montenegro (83-62) e na receção aos romenos (99-82) e do desaire, pelo meio, na receção à Grécia (68-76), a formação das `quinas` somou o segundo desaire, num embate que liderava ao intervalo por 53-50.

Na classificação de um Grupo B que apura os três primeiros, Portugal isolou-se, provisoriamente, na liderança, com seis pontos, contra cinco de Grécia e Montenegro, que se defrontam hoje em Podgorica, e também cinco da Roménia, que só somava derrotas.

A formação das `quinas` volta a jogar em julho, em casa com Montenegro (dia 02) e na Grécia (05), sendo que todos os resultados transitam para a segunda fase de qualificação.

A 20.ª edição do Mundial de basquetebol está marcada para o Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027, com a participação de 32 seleções.