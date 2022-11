Portugal perde no Eurobasket feminino com a Grã-Bretanha

Em jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a equipa portuguesa, que ao intervalo vencia por 31-29,chegou ao final do tempo regulamentar empatafda a 60-60, acabando por cair no tempo extra, no qual perdeu por sete pontos de diferença.

Com esta derrota, Portugal mantém o segndo posto do agrupamento, mas agora com os mesmos quatro pontos de Grã-Bretanha e Estónia, terceira e quarta classificadas, respetivamente, enquanto a Grécia lidera com seis pontos.

Os vencedores dos 10 grupos avançam para a fase final, assim como os quatro melhores segundos classificados.