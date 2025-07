Portugal termina Jogos da CPLP com 42 pódios e 26 medalhas de ouro

No atletismo, Tiago Santos (100 e 200 metros), Laura Agostinho (100 metros e salto em comprimento), Samuel Rodrigues (1.500 metros), Rodrigo Azevedo e Maria Clara Pires (3.000 metros), Samuel Amaro (salto em comprimento), Margarida Bento e Guilherme Gavina (lançamento do peso) e a estafeta mista 4x100 metros subiram ao lugar mais alto do pódio.

Iguais desempenhos alcançaram Ema Fernandes e Luís Morais nas categorias de -48 kg e -60 kg no karaté, respetivamente, assim como Tiago Sousa em -51 kg e Gustavo Fernandes em -55 kg no taekwondo.

Portugal dominou ainda todas as vertentes do ténis e do voleibol de praia, em singulares masculinos e femininos e em pares mistos, cenário extensível ao xadrez nas provas clássicas, semi-rápidas e de blitz pares mistos, sempre com Matviy Faryma e Sofia Valente.

Mais de 5.000 pessoas marcaram presença na Cerimónia de Encerramento, que contou com as presenças do Presidente da República de Timor-Leste, José Ramos-Horta, e do primeiro-ministro, Xanana Gusmão, refletindo a diversidade cultural dos países da CPLP.

A comitiva nacional foi acompanhada pelo presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Daniel Monteiro, e pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, presente em Díli para a 16.ª Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP.

Instituídos em 1990 e realizados pela primeira vez em 1992, os Jogos da CPLP são disputados por atletas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, com idades inferiores a 16 anos, sendo que a próxima edição deverá decorrer em 2027, em território brasileiro.