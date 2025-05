Portugal vence Mauritânia e garante quartos do Mundial de futebol de praia

André Lourenço, com um `bis`, Pedro Mano, Tim, Jordan Santos Léo Martins, Miguel Pintado e Bernardo Lopes assinaram os tentos da equipa portuguesa, tendo Ahmedou Bilal, Hamdy Salem, que bisou, e Cheik Belkheir, marcado para a formação da Mauritânia.

Portugal segue no primeiro lugar do grupo, com os mesmos seis pontos que o Irão, também já apurado, que hoje venceu por 5-1 o Paraguai, formação que a seleção lusa derrotou na primeira jornada por 11-9.

A seleção portuguesa, atual campeã da Europa e vencedora em três ocasiões do Mundial de futebol de praia (2001, 2015 e 2019, as duas últimas sob a égide da FIFA), defronta na segunda-feira o Irão na terceira e última jornada da `poule`, num jogo que decidirá o primeiro lugar do grupo.