Portugal visita México e Estados Unidos em duplo particular em março

A equipa das `quinas` enfrenta os mexicanos em 28 de março do próximo ano, na Cidade do México, assinalando a inauguração do renovado Estádio Azteca, que vai ser anfitrião, entre outros, do duelo de abertura da fase final da maior prova internacional de seleções.

Três dias depois, o conjunto orientado pelo espanhol Roberto Martínez rumará a Atlanta para encarar os norte-americanos no Estádio Mercedes-Benz, outro dos palcos da prova.

Portugal vai medir forças com o México pela sexta vez, após três vitórias e dois empates, sendo que os últimos dois duelos aconteceram na Taça das Confederações de 2017, na Rússia, tendo os lusos triunfado no prolongamento da partida de atribuição do terceiro e quarto lugares (2-1), depois da igualdade no arranque do Grupo A da primeira fase (2-2).

A seleção nacional nunca visitou os `aztecas`, ao contrário do que já sucedeu perante os Estados Unidos, em 1992, quando perdeu num particular em Chicago (1-0), na quarta de sete partidas entre ambos, que renderam duas vitórias, três empates e duas derrotas aos lusos, num histórico atualizado pela última vez em 2017, numa igualdade em Leiria (1-1).

Portugal disputará na América do Norte os seus dois primeiros desafios em 2026, com a particularidade de completar no México a 700.ª partida da sua história, no último estágio antes da divulgação dos convocados para a nona participação, e sétima consecutiva, no Mundial, ao qual acedeu em novembro, como líder do Grupo F de qualificação europeia.

"A realização dos dois jogos, com horários ainda por definir, além de permitir às seleções cumprirem os seus planos de preparação, reforça o alinhamento destes países que, nos próximos anos, partilharão um papel de relevo na organização dos dois maiores eventos do futebol mundial: o Campeonato do Mundo de 2026 e de 2030", lê-se na nota da FPF.

A 23.ª edição da maior competição internacional de seleções tem sorteio agendado para sexta-feira, no Centro John F. Kennedy de Artes Cénicas, em Washington, e vai realizar-se entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, contando pela primeira vez com 48 equipas participantes, numa inédita organização tripartida de Estados Unidos, México e Canadá.