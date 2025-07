Portuguesa Yolanda Hopkins vice-campeã do Ballito Pro de surf na África do Sul

Depois de ultrapassar a brasileira Laura Raupp nas `meias`, a atleta olímpica lusa fez 10,84 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,67 e 3,17), contra os 12,80 (6,50 e 6,30) da adversária.

Com o segundo posto no Ballito Pro, o melhor de sempre de `Yoyo`, a surfista algarvia, de 27 anos, subiu ao terceiro lugar do ranking das CS, circuito de acesso à elite mundial, cuja líder continua a ser a compatriota Francisca Veselko, que venceu a primeira prova da temporada, na Austrália, e alcançou os quartos de final no campeonato que hoje terminou na África do Sul.

A outra portuguesa que corre as CS, Teresa Bonvalot, caiu nos `oitavos`, e, no lado masculino, Frederico Morais foi o melhor português, ao terminar a prova sul-africana no 17.º lugar, enquanto Afonso Antunes foi eliminado na ronda inaugural.

De Ballito o circuito segue, agora, para Huntington Beach, na Califórnia, onde se vai realizar a terceira etapa da temporada, de 26 de julho a 03 de agosto.

E, depois da prova norte-americana, o circuito ruma a Portugal, com a Ericeira a receber a quarta etapa, entre setembro e outubro.

Em jogo nas CS estão 10 vagas masculinas e sete femininas para o Championship Tour (CT) de 2026, onde vai haver um alargamento do circuito feminino de 16 para 24 surfistas, mantendo-se inalterados os 32 lugares no circuito masculino.