Renato Veiga garante "baterias" apesar da época mais longa da carreira

"Não digo que seja um peso, mas sim um privilégio. Foi a camisola que Eusébio utilizou no Campeonato do Mundo de 1966 e isso traz uma motivação extra", afirmou Renato Veiga, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino da seleção nacional.

Aos 22 anos, o defesa viveu a mais longa época da carreira ao serviço do Villarreal, tendo disputado 42 jogos pela formação espanhola, mas assegurou que lhe não vai faltar energia no Mundial2026.

"Joguei muito e isso era algo que procurava. Isso é muito importante para um jogador da minha idade. Assim, consigo crescer e ter a continuidade que nos últimos dois anos não tive. Mas, de certeza que não faltarão baterias", frisou, visivelmente bem disposto, lembrando que ainda está "longe" dos objetivos que quer alcançar na sua carreira.

Veiga abordou a expulsão de Rafael Leão no jogo particular com o Chile, que pode afastar o avançado do primeiro jogo do Campeonato do Mundo, e confessou que entendeu a reação do jogador do AC Milan.

"Aquilo é o nosso balneário. Quando um dos nossos está em conflito, o mais perto foi ajudar. Ele foi proteger o colega de equipa [João Cancelo]. Protegemo-nos uns aos outros, mas claro que é preciso ter cabeça fria", referiu.

No dia em que se assinala um ano da conquista da segunda Liga das Nações de Portugal, o central confessou que ainda fica com "pele de galinha" quando pensa nesse momento e apontou o particular de quarta-feira com a Nigéria, o derradeiro antes da viagem para os Estados Unidos, como mais uma oportunidade de "experimentar e melhorar conceito" a caminho do Mundial2026.

O jogador formado no Sporting, que se estreou pelos `AA` após o Euro2024, leva agora 12 jogos e um golo pela seleção portuguesa.

O Portugal-Nigéria está agendado para quarta-feira, às 20:45, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Depois de viajar no dia 12 de junho para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, numa partida que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.