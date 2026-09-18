Rui Borges sugere Eduardo Quaresma e Flávio Gonçalves a Jorge Jesus

"Escolheu os melhores, que para ele são os melhores, para representar a seleção [portuguesa]. Eu estarei sempre com aqueles que o selecionador escolheu, porque a seleção dele é a nossa e a minha", atirou o técnico `leonino`, minutos após Jesus anunciar os 25 eleitos para os primeiros quatro jogos de Portugal na Liga das Nações.

Mas Borges, que até fez um compasso de espera, em Alcochete, para não iniciar a sua conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca enquanto Jesus ainda falava, também, na Cidade do Futebol, não se deteve a `sugerir` mais dois nomes do seu grupo para se juntarem ao guarda-redes Rui Silva e ao defesa Gonçalo Inácio nas próximas chamadas.

"Tanto o Edu [Eduardo Quaresma] como o Flávio [Gonçalves], a seu tempo, irão à seleção. Não tenho qualquer dúvida disso porque trabalho com eles, sei bem das suas capacidades, sei bem do crescimento que têm tido, tanto um como o outro", elogiou.

Já sobre as chamadas de Rui Silva e Gonçalo Inácio, o técnico mostrou-se "feliz" por ver os seus jogadores "novamente na seleção" e particularizou o caso de Gonçalo Inácio.

Autor de um autogolo em cada um dos últimos dois jogos no Sporting, frente a Galatasaray e Famalicão, Borges defendeu que o internacional português "se calhar, não esteve assim tão mal" como foi dito na comunicação social e rejeitou que o selecionador tenha enviado qualquer recado ao seu jogador quando disse que Inácio irá jogar bem na seleção.

"Não há recado nenhum. Ele [Jorge Jesus] disse que [Inácio] ia jogar bem na seleção, mas eu também o ouvi dizer que era a vossa opinião [dos jornalistas], que ele não tinha estado bem, não era a [opinião] dele", desvalorizou o treinador.

O Sporting teve apenas dois jogadores chamados por Jesus, após as saídas de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, que eram escolhas habituais do anterior selecionador, Roberto Martínez.

No último verão, deixaram o Sporting seis jogadores portugueses (Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, João Virgínia, Ricardo Mangas e Geovany Quenda), o que reduziu o leque de elegíveis para a seleção portuguesa no plantel `leonino`, mas Borges apontou que há "jogadores da formação a subir" para "aparecerem o mais rapidamente possível na equipa principal" e poderem ser opção para o selecionador.

"Nós não fugimos daquilo que é a nossa formação e o jogador português. Agora, há sempre momentos, em alguns anos, que não conseguimos ter tantos jogadores portugueses como desejávamos, mas estão a vir outra vez", assegurou o técnico.

Rui Borges falou sobre as escolhas de Jorge Jesus durante a conferência de imprensa de antevisão da receção ao Arouca, a contar para o campeonato português.

O Sporting recebe o Arouca no sábado, em partida da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de David Rafael Silva (AF Porto).

SYL // PFO

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