Rui Borges. Vencer em Braga é o que interessa em jornada de clássico

O líder do campeonato, FC Porto, visita o Benfica, terceiro classificado, no domingo, mas o técnico foi perentório quando questionado, em conferência de imprensa, em Alcochete, sobre qual o melhor resultado nesse desafio para o Sporting, que segue em segundo lugar.

"Ganhar o Sporting. A resposta à última pergunta é ganhar o Sporting, claramente", atirou Rui Borges, perto do final da conversa com os jornalistas, na Academia Cristiano Ronaldo.

Os `verde e brancos` seguem a quatro pontos do FC Porto, e com mais três do que o Benfica, e sabem que podem ganhar pontos a pelo menos um dos adversários diretos na luta pelo título, ou mesmo aos dois, se empatarem, mas, antes de ser questionado diretamente sobre o resultado que lhe interessa no clássico, já tinha vincado que o Sporting tem de fazer "a sua parte".

"Mais do que o jogo que existe entre os dois rivais, temos de fazer a nossa parte e depois perceber qual é a consequência de nós ganharmos [em Braga], mais do que tudo o resto. Por isso, se não fizermos a nossa parte, não importa absolutamente em nada o resultado dos outros", justificou.

O Sporting visita o Sporting de Braga no sábado, em partida da 25.ª jornada da I Liga de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Braga, e arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa), quatro dias após vencer o FC Porto (1-0), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Por isso, o técnico admitiu que "é possível" que os jogadores dos minhotos "estejam com energia mais alta em relação ao Sporting", uma vez que disputaram o seu último encontro no sábado, vencendo na visita ao Nacional (2-1), mas Borges assegurou que isso "não servirá de desculpa".

"Jogamos ao quarto dia e dentro daquilo que pensámos, que a jogar ao quarto dia conseguimos ter a equipa verdadeiramente capaz para dar resposta. É isso que esperamos e acreditamos muito", comentou, já de olho, também, na viagem à Noruega, para defrontar o Bodo/Glimt, na quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A decisão "tem a ver com o momento da época", reconheceu o treinador `leonino`, numa fase em que a equipa vem de várias semanas `limpas`, sem jogos entre jornadas do campeonato, e o departamento médico do clube está mais `aliviado`, apesar de continuar a ter alguns `clientes`.

Nesse sentido, Borges confirmou que o avançado Ioannidis "está fora" da visita aos `arsenalistas`, mas o defesa Debast "pode estar dentro da convocatória".

Não esclareceu as situações do médio Kochorashvili nem do defesa Ricardo Mangas, também ausentes nos últimos jogos, por lesão, mas insistiu que o criativo Pedro Gonçalves "está bem", apesar de não desvendar se vai voltar a ser titular após ter começado os últimos dois encontros no banco de suplentes.

Na primeira volta, o Sporting de Braga impôs um empate (1-1) na visita ao Estádio José Alvalade, num encontro em que o técnico admitiu, agora, que a sua equipa perdeu "aqui e ali o discernimento individual e coletivo em termos mentais", situação que não quer ver repetida no sábado.

"Temos de estar mentalmente capazes, de estar equilibrados e perceber, nos momentos em que não tivermos bola, [que] não [podemos] perder o equilíbrio, a organização, acima de tudo, e o rigor defensivo", afirmou.

Até porque, lembrou, "no outro lado está uma boa equipa", que segue em quarto lugar na I Liga, logo atrás de FC Porto, Sporting e Benfica, e que "também gosta de ter bola", tal como a equipa orientada por Rui Borges.

O Sporting de Braga soma 45 pontos em 24 jornadas e está, a 20 pontos do FC Porto, fora da luta pelo título, mas o conjunto orientado por Carlos Vicens não perde em casa, para o campeonato, desde o final de setembro.