Rui Costa. "Não caí aqui de paraquedas e não sou benfiquista de ocasião"

No dia em que reuniu-se com os elementos integrantes do projeto sob o lema `Só o Benfica Importa`, o líder máximo dos `encarnados` enumerou vários motivos para os sócios `encarnados` continuarem a confiar em si rumo à reeleição para os próximos quatro anos, até 2029.

"As pessoas conhecem-me todas, sabem que não caí aqui de paraquedas e que não sou benfiquista de ocasião. E, se forem coerentes, sabemos que, apesar de muito se estar a falar, o Benfica andou para a frente e não andou para trás. Não foram quatro anos fáceis, desde logo pela maneira como entrei no clube e no período em que entrei no clube", apontou o presidente das `águias`, à comunicação social.

Contudo, reconheceu que o Benfica ganhou menos do que ambicionava.

"É verdade que ganhámos menos do que queríamos ganhar, mas a minha convicção plena é que o clube hoje está muito mais pronto para ganhar no futuro do que estava há quatro anos. E mesmo com poucas vitórias, o que temos feito ao longo das épocas mostra isso mesmo e a restruturação que foi feita mostra isso mesmo", argumentou.

Com a campanha a ficar marcada por várias acusações, Rui Costa considerou que "não é isto que os benfiquistas querem no seio do clube".

"Quando o Rui Costa fala dos outros normalmente é para responder ao que o Rui Costa é atacado pelos outros. O programa de muitos candidatos é Rui Costa isto e o Rui Costa aquilo. O Rui Costa tem falado do Rui Costa e do Benfica. Não é isto que os benfiquistas querem no seio do clube, gostaria que a campanha fosse de uma outra maneira e não desta. Não entrem em disputas individuais, a minha postura será sempre diferente", defendeu.

Sobre a equipa que criou, o antigo futebolista garantiu que esta tem "uma grande competência, um grande benfiquismo e um grande sentido de responsabilidade".

A antiga glória `encarnada` Humberto Coelho, que será um dos oito vice-presidentes da direção, marcou presença no evento para manifestar apoio ao atual presidente e assegurar que a lista `Só o Benfica Importa` "tem experiência e pessoas com características ótimas".

"Era difícil dizer que não [ao convite]. O Benfica fez parte da minha vida, foi a minha escola. Estamos cá para servir o Benfica da melhor forma possível. A candidatura do Rui Costa tem experiência, eu já fui vice-presidente da Federação [Portuguesa de Futebol], tem pessoas com características ótimas e isso é fundamental em termos de gestão", declarou.

Apesar de terem sido entregues sete listas, apenas quatro são candidatas a todos os órgãos, incluindo a de Rui Costa que, para a direção, vai ter como rivais João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luis Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.