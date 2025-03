Salomé Afonso bronze nos 3.000 metros, depois da prata nos 1.500

Em 37 Europeus 'indoor', nunca um atleta português tinha subidu duas vezes ao pódio na mesma edição, até hoje, com o terceiro lugar de Salomé Afonso nas 15 voltas à pista da corrida decisiva, atrás da irlandesa Sarah Healy, campeã da Europa, e da britânica Melissa Courtney-Bryant, segunda.



"Não vou ser hipócrita, não pensei que ia ser medalhada nas duas. Queria encarar um desafio e preparar os Mundiais ao ar livre, em que serão três provas muito fortes em quatro dias. Fico feliz por ser a primeira, não sabia que era, mas espero que não seja a última. Tudo depende do nosso trabalho, preparação, e mentalidade a entrar na prova", explicou Salomé Afonso.



A lisboeta, de 27 anos, assegurou a 32.ª medalha para Portugal, a quinta de bronze e a terceira em Apeldoorn2025, depois de Isaac Nader também ter conquistado a medalha de bronze nos 1.500 metros.



"Não sabia que era a primeira portuguesa. Acredito que há outros que o podiam fazer. Não quero dizer nomes, mas há um tal de Isaac Nader que também podia fazer. Acho que fui um bocadinho mais ousada nesta campeonato", reconheceu a meio-fundista, aludindo ao potencial do namorado e também atleta do Benfica.



Salomé Afonso arrancou para a medalha na última volta, à qual chegou na quinta posição, depois de ter cumprido grande parte do percurso integrada no pelotão, entre o sexto e o quinto lugar, até ultrapassar, já na reta da meta, a espanhola Marta García, quarta, com mais 25 centésimos do que a portuguesa.



Esta final ficou marcada pela violenta queda da neerlandesa Maureen Koster, que caiu inanimada na quinta volta, e foi retirada do recinto de maca ainda durante a corrida.