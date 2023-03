Sérgio Pina e José Mário Cachada rivalizam na corrida à presidência da FP Judo

Em cima do fecho da entrega de candidaturas, às 17:00, Carlos Andrade comunicou os nomes dos candidatos, juntando a intenção de José Mário Cachada, que formalizou hoje a candidatura, à de Sérgio Pina, cuja candidatura foi anunciada na terça-feira.

"As eleições estão confinadas a dois candidatos ao cargo de presidente nas eleições de 29 de abril", adiantou Carlos Andrade, acrescentando que Sérgio Pina será o candidato da lista A e José Mário Cachada da lista B.

A eleição é uninominal, apenas para o cargo de presidente, face à destituição ainda em dezembro do antigo presidente Jorge Fernandes, que manifestou nos últimos dias intenção de não concorrer, mantendo-se em funções todos os outros elementos.

Os órgãos sociais eleitos no segundo mandato de Jorge Fernandes em 2020 permanecem em funções.

Esta foi uma discussão trazida a público com a decisão do Tribunal da Comarca de Loures, que, em fevereiro, desconvocou as eleições previstas para esse mês, no dia 19, pelo facto de as mesmas estarem a contemplar todos os órgãos.

Na ocasião, a convocatória da MAG tentou cumprir as indicações que recebeu em dezembro da tutela, no sentido de promover eleições para todos e não apenas para a presidência, o que o juiz viria a contrariar.

Nas eleições inicialmente previstas para 19 de fevereiro, o ex-presidente Jorge Fernandes voltava a concorrer -- situação da qual abdicou agora -, bem como José Mário Cachada, que encabeçava uma lista própria, o que não acontecerá no ato de 29 de abril.

Nas eleições participam 62 delegados e basta uma maioria simples, de 32 votos, para determinar o novo presidente.

Caso seja Sérgio Pina o mais votado, a Federação preencherá a vaga de vice-presidente, cargo que atualmente o candidato ocupa, com recurso a suplentes da direção.