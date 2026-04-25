Sporting bate Benfica e adianta-se na final do nacional de voleibol

A formação `verde e branca`, que já tinha batido os `encarnados` nos dois encontros da fase regular do campeonato, na final da Taça de Portugal e na Supertaça, impôs-se pelos parciais de 25-23, 28-26 e 25-19.

O segundo encontro da final está marcado para o próximo sábado, na Luz, e o terceiro para 06 de maio, em Alvalade, com os `leões` em busca de revalidar o cetro e arrebatar o seu oitavo título e as `águias` à procura do 13.º e primeiro desde 2023/24.