Sporting perde por um em Nantes a abrir quartos da Champions de andebol

A formação `leonina`, que se qualificou diretamente para esta fase ao ser segunda do Grupo A da fase principal, perdia ao intervalo por 13-10, num jogo em que teve como melhor marcador Martim Costa, com oito golos.

O encontro da segunda mão está marcado para o Pavilhão João Rocha, em Lisboa, às 19:45 do dia 30 de abril, com o vencedor da eliminatória a seguir para a `final four`, marcada para a cidade alemã de Colónia, em 14 e 15 de junho.

O Sporting pode tornar-se a primeira equipa lusa a atingir a `final four` da `Champions`, sendo que, no anterior formato, sem uma final a quatro concentrada, o ABC de Braga foi finalista vencido em 1993/94, face aos espanhóis do TEKA Santander.