Sporting quer "fazer história" em Bilbau e garantir `oitavos`

"Estamos focados e há vontade de fazer algo que ficará marcado. Temos de ser iguais a nós próprios. Vamos defrontar uma grande equipa, que tem uma identidade muito própria. Sabemos das dificuldades, mas vamos com ambição e tentar fazer o melhor. E, no fim, veremos. Aconteça o que acontecer, nada apaga o nosso trajeto fantástico", afirmou Rui Borges.

O treinador dos `leões` falava aos jornalistas no País Basco, no Estádio San Mamés, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quarta-feira, da derradeira jornada da fase de liga.

Em caso de triunfo, o Sporting tem a possibilidade de assegurar o acesso direto aos oitavos de final da `Champions`, enquanto o Athletic Bilbau ainda está na luta pelo play-off. Os campeões portugueses ocupam o 10.º lugar, com 13 pontos, enquanto os bascos estão no 23.º, com oito.

"O apuramento, em termos de calendário, era ótimo, no sentido de ter a equipa mais pronta e capaz, sendo mais fácil controlar e lidar com o cansaço. Seria fantástico, mas não jogaremos a pensar nisso, mas sim em ganhar e fazer história", disse o técnico de 44 anos.

Borges salientou o regresso de Nuno Santos aos convocados, após uma lesão que o afastou mais de um ano, destacando o "caráter, qualidade e exemplo" do extremo, e assumiu que o Sporting irá ter algumas cautelas em Bilbau.

"Não fugimos da nossa identidade e da nossa ideia de jogo, mas, dentro da ideia, vamos alterando comportamentos, sempre com a intenção de nos superiorizarmos. O Athletic é uma grande equipa, das mais tituladas em Espanha. Tem individualidades muito boas que podem resolver um jogo", considerou.

Na mesma conferência de imprensa, o guarda-redes Rui Silva, que atuou vários anos no futebol espanhol, ao serviço de Granada e Betis, lembrou o ambiente vivido habitualmente no San Mamés e também falou na possibilidade de o Sporting acabar a fase de liga entre os oitos primeiros classificados.

"Já joguei várias vezes neste estádio e sei as dificuldades que podemos passar por causa do ambiente, mas somos um grande clube e já estamos habituados a isso. Fizemos um grande jogo com o Paris Saint-Germain na última jornada, mas este será um novo desfio. Será um jogo muito importante que nos pode colocar entre os oito primeiros da Europa. Isso seria muito gratificante", disse o guardião de 31 anos.

O Athletic Bilbau-Sporting está agendado para as 20:00 (21:00 horas locais) e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer.