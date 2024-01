Sporting quer vencer Estoril Praia e chama reforço Rafael Pontelo

O treinador, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 16ª jornada, na sexta-feira, não quis revelar se o defesa contratado ao Leixões será ou não titular, "para não dar nada" ao técnico adversário, Vasco Seabra, frisando que a equipa está avisada para a qualidade dos estorilistas, que esta época já venceram por duas vezes o FC Porto, a primeira para o campeonato (1-0), em pleno Estádio do Dragão, e, depois, para a Taça da Liga (3-1), na Amoreira.

"Acho que não era preciso [alertar a equipa], mas focámo-nos muito nisso. Falámos aos jogadores sobre os resultados que [o Estoril] tem tido. Têm marcado quatro golos em vários jogos, não têm sofrido golos, coisa em que nós temos tido dificuldade. É uma equipa que não perde há quatro jogos. Não é só pela sua qualidade de jogo, pelos resultados e pela confiança, mas, sendo uma equipa jovem, acho que não vêm a Alvalade intimidados. Vão sentir-se à vontade", começou por dizer.

Amorim lembrou que vários jogadores dos estorilistas fizeram "formação em clubes grandes" e, pelo facto de a equipa não ter a pressão de fugir aos últimos lugares, "respiram de forma diferente".

"Têm um treinador [Vasco Seabra] que já demonstrou, em Portugal, que consegue fazer grandes trabalhos e consegue ganhar a equipas grandes. A nossa equipa está avisada, sabe que o Estoril tem um jogador como o Guitane, talvez um dos mais desequilibradores neste momento, tem miúdos no meio-campo com muito talento, tem o jogador com mais assistências no corredor direito [Rodrigo Gomes] num sistema parecido com o nosso. Essa informação foi toda dada, portanto estaremos preparados para o jogo", destacou.

Apesar das ausências dos lesionados Coates, St. Juste e Fresneda, bem como do costa-marfinense Diamonde e do japonês Morita, ao serviço das respetivas seleções, o técnico disse acreditar na conquista dos três pontos.

"Não me preocupam as ausências. Estamos preparados para vencer o jogo. Vai ser um jogo difícil, perante uma equipa desinibida. Vamos apresentar uma equipa forte", garantiu.

Questionado se gostaria de contar com Rafik Guitane no plantel do Sporting, Rúben Amorim deixou claro que, pelo menos a curto prazo, não está nas cogitações `leoninas`.

"Rafik Guitane é um jogador que agrada a qualquer treinador que goste de futebol. Não estamos interessados nele porque temos jogadores com características semelhantes para a mesma posição", referiu.

O Sporting, que lidera a I Liga, com 37 pontos, recebe na sexta-feira, às 18:45 horas, o Estoril Praia, nono classificado, com 17, no encontro que abre a 16ª jornada e que será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.