Sporting vence equipa B em jogo de preparação

Segundo a nota divulgada no site oficial, o conjunto comandado por Rui Borges marcou por Lucas Anjos (duas vezes), Rodrigo Ribeiro, regressado de empréstimo ao AVS, Alisson Santos, reforço para esta época, e ainda beneficiou de um autogolo.

Pela equipa B, liderada por João Gião e que garantiu a subida à II Liga na última temporada, `faturaram` Paulo Cardoso e Paulo Iago, numa partida que teve duas partes de 35 minutos, cada.

O Sporting alinhou de início com Diego Calai, Diogo Travassos, Eduardo Quaresma, Rafael Pontelo, David Moreira, Morita, Rayan Lucas, Manuel Mendonça, Geny Catamo, Diogo Travassos e Rodrigo Ribeiro.

O próximo treino dos `leões` está marcado para segunda-feira.

A equipa `leonina`, que vai iniciar oficialmente a temporada em 31 de julho, com a Supertaça Cândido de Oliveira diante do Benfica, vai estagiar em Lagos, entre 12 e 21 deste mês, onde realizará encontros de preparação com os escoceses do Celtic (16) e os ingleses do Sunderland (21).

Poucos dias após encerrarem o estágio no sul do país, os `leões` recebem o Villarreal, de Espanha, na disputa do troféu Cinco Violinos, em 25 de julho, encontro que serve de apresentação da equipa aos adeptos e será disputado no Estádio Nacional, devido às obras de remodelação que decorrem no Estádio José Alvalade.

Os bicampeões nacionais vão estrear-se na I Liga 2025/26 diante do Casa Pia, fora de casa, no fim de semana de 09 e 10 de agosto.