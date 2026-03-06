Suárez, Varandas e Villas-Boas com processos do CD da FPF após clássico da Taça

Em causa estão incidentes ocorridos durante e depois da vitória caseira dos detentores do troféu sobre os líderes isolados da I Liga (1-0), com um penálti do internacional colombiano Luis Suárez, que permitiu à equipa `verde e branca` adiantar-se nas meias-finais da prova `rainha`.

O CD da FPF abriu um procedimento contra Suárez, na sequência de uma participação submetida pelo FC Porto, crítico do comportamento do atleta no jogo realizado na terça-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No fim do encontro, em declarações na zona mista, o presidente `azul e branco`, André Villas-Boas, acusou o avançado de ter "chamado ladrão com gestos" ao árbitro Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Os `dragões` queixaram-se também de alegadas agressões de Suárez ao defesa central polaco Jan Bednarek, que saiu na primeira parte, devido a problemas físicos, e foi inicialmente diagnosticado com um traumatismo na grade costal, estando em dúvida para a visita ao Benfica, no domingo, na 25.ª jornada do campeonato.

Villas-Boas recebeu um processo do órgão disciplinar federativo por causa das declarações prestadas no fim do jogo, com base numa participação dos `leões`, cenário extensível a Frederico Varandas, que também visou o líder do FC Porto na zona mista e foi alvo de uma queixa `azul e branca`.

A secção não profissional do CD da FPF instaurou ainda um processo de averiguações sobre factos ocorridos depois do clássico, bem como um procedimento disciplinar ao dinamarquês Morten Hjulmand, médio e capitão do Sporting, por alegada agressão no triunfo `leonino` na receção ao também primodivisionário AVS (3-2, após prolongamento), em 05 de fevereiro, para os `quartos` da Taça de Portugal.

O FC Porto submeteu uma participação contra Hjulmand, que, na sequência de uma disputa aérea, atingiu na cabeça o hispano-uruguaio Tiago Galletto, aos 115 minutos, numa altura em que o embate estava empatado, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado.

Por entender que esse lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso, da associação de Setúbal, assinalou falta a favor da equipa `leonina`, que, já depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem no tempo regulamentar, marcaria o golo da vitória aos 117 minutos, através do suplente moçambicano Geny Catamo.

Ao afastar o AVS, 18.º e último classificado da I Liga, o Sporting qualificou-se para as `meias` da Taça de Portugal, que estão a ser disputadas pela derradeira vez a duas mãos esta época, marcando encontro com o FC Porto.

O jogo da segunda mão ainda não tem data marcada, mas está previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto, no último clássico da temporada entre os dois clubes, posicionados nos dois primeiros lugares da I Liga e separados por quatro pontos a 10 jornadas do fim.

A outra vaga na partida decisiva da 86.ª edição da Taça de Portugal será garantida por Fafe, da Liga 3, ou Torreense, do segundo escalão, que empataram no Minho (1-1), em 04 de fevereiro, na abertura das `meias`, e reencontram-se no próximo mês.