Torreense na segunda pré-eliminatória de acesso à Taça Europa feminina

Num jogo disputado em Stalowa Wola, na Polónia, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, a brasileira Janaina Weimer (nove e 46 minutos) e a suplente Bruna Ramos (80) marcaram os golos das `azuis grená`, que ainda sofreram por Daiana Semkiv (67) e impuseram-se por 9-2 no agregado das duas mãos.

O Torreense avançou nas fases de acesso à prova secundária da UEFA, para a qual tinha sido relegado em agosto, ao ser terceiro classificado num dos mini-torneios do caminho das ligas da segunda e penúltima pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O sorteio da segunda e derradeira ronda de entrada na Taça Europa realiza-se na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, e vai contar com Torreense e Sporting, vice-campeão português nas últimas seis épocas e também arredado das fases preliminares da Liga dos Campeões.

Os encontros estão previstos para 23 e 30 de setembro, respetivamente, com os 16 vencedores a rumarem à Taça Europa, disputada sempre em eliminatórias a duas mãos a partir dos oitavos de final.

Na temporada passada, o Sporting foi o único clube português a aceder ao patamar principal da edição inaugural da mais recente prova continental feminina e chegou aos `quartos`, sendo afastado no desempate por penáltis frente às suecas do Hammarby, que seriam derrotadas na final pelas compatriotas do Häcken.