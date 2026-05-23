Torreense "preparado" para disputar final e "tentar ganhar"

"Temos um grupo preparado para jogar qualquer jogo e um plantel com muita qualidade. Aproveito para dizer que o Costinha [sentado ao seu lado] está entre os convocados, ficam em primeira mão a saber [risos]. E, portanto, com A, B ou C, estamos preparados para jogar. Uma coisa que garanto é que amanhã [domingo] a equipa vai estar aqui, preparada para competir e tentar ganhar o troféu", realçou, em conferência de imprensa realizada no Estádio Nacional, palco da partida.

Na antevisão à final da prova `rainha`, Luís Tralhão não escondeu que, relativamente ao `onze` titular a apresentar, "há uma ideia sobre o que se quer apresentar" e garantiu que, mesmo com o jogo frente ao Casa Pia, referente à segunda mão do play-off de acesso à I Liga, se realizar na quinta-feira, o Torreense pensará numa partida de cada vez.

"Quando digo que o objetivo prioritário é o campeonato, o campeonato é só na quinta-feira. Estamos claramente focados na Taça - aliás, acho que até já falámos demasiado aqui sobre isso - esse é o nosso principal objetivo. Depois de jogarmos, vamos jogar na quinta-feira para podermos jogar contra o Sporting mais vezes. Esse é que é o grande objetivo, jogar com o Sporting, o Benfica, o FC Porto, estar na I Liga", vincou o técnico de 47 anos.

Tal como o clube que lidera, Luís Tralhão disputará a primeira final da Taça de Portugal da sua carreira e frisou a importância de "viver o momento" e "desfrutar" de um ponto alto que poucos têm o privilégio de alcançar.

"Atingirmos uma final da Taça de Portugal é um objetivo que muitos clubes passam anos e anos sem cá poderem estar. Jogadores passam uma carreira sem poderem cá estar ou treinadores, como eu, não sonhavam, nos próximos tempos, cá estar na sua carreira. Há muitos que vão fazer carreiras muito melhores do que a minha e não vão poder sentar-se aqui. Há que aproveitar tudo isto e desfrutar do que estamos a viver e aproveitar todas as hipóteses que temos para ganhar", comentou.

Motivado em fazer parte de um momento histórico para o Torreense e o futebol português, Tralhão apontou os méritos do plantel que tem às suas ordens, destacando a sua qualidade desportiva, mas também humana.

"Valorizo a força que eles têm em acreditar que são capazes de fazer coisas extraordinárias, que fui acompanhado no início da época, como treinador dos sub-23. Vi muitos jogos deles e sempre achei que era um grupo com muita qualidade, mas depois de trabalhar com eles, além da qualidade técnica e específica do jogo que têm, acho que é a qualidade humana. Eu não teria este sucesso se não tivéssemos as pessoas que temos, são gente espetacular", frisou.

Sporting e Torreense vão disputar a final da Taça de Portugal no domingo, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, que terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.