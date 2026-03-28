Vasco Vilaça conquista Taça da Europa de Quarteira de triatlo, João Nuno Batista segundo

O melhor triatleta luso da atualidade, sexto no ranking mundial, repetiu o êxito de João Pereira em 2017, enquanto o segundo lugar de Batista confirmou uma `dobradinha` inédita para Portugal na etapa realizada naquela cidade do concelho de Loulé, distrito de Faro.

"Trabalhámos muito bem e quase tivemos três portugueses no pódio. Mas fomos dois, o João Nuno foi incrível e saímos muito satisfeitos. Quarteira é uma prova incrível e foi um dia importante para o triatlo nacional", afirmou Vasco Vilaça aos jornalistas.

As `cores` lusas viram-se desde o arranque da prova e, após o segmento da natação (1.500 metros), Vilaça, João Nuno Batista e Miguel Tiago Silva, oitavo classificado no final, integraram o grupo da frente no ciclismo.

Os nove elementos pedalaram juntos 40 quilómetros pelas ruas da cidade algarvia, mas à saída para o segmento de atletismo, Miguel Tiago Silva, que seguia na liderança provisória, teve cãibras e ficou ligeiramente para trás.

No calçadão de Quarteira, os compatriotas Vilaça e Batista imprimiram um ritmo forte e isolaram-se cedo do húngaro Mark Devay, com o primeiro a atacar para o triunfo na segunda de quatro voltas a um circuito de 2,5 quilómetros.

Vasco Vilaça, que há 10 anos tinha vencido em Quarteira ainda no escalão júnior, cortou a meta após 1:44.03 horas, seguido de João Nuno Batista, a 20 segundos, e de Devay, terceiro, a 55 segundos.

"Vim aqui com o plano de desfrutar, mas além disso também de dar uma força extra a esta prova tão importante. Fico muito feliz por a tática ter funcionado exatamente como tínhamos pensado. Temos uma geração muito forte e estou muito feliz por estarmos a crescer juntos", considerou Vilaça, de 26 anos.

Na véspera, o triatleta luso disse que o sonho era fazer ouvir o hino nacional e acabou por concretizar o objetivo: "Eu disse que, se não fosse eu, era outro atleta e o João Nuno estava pronto para fazer a mesma coisa, se fosse preciso".

João Nuno Batista, que como júnior tinha alcançado dois pódios em Quarteira, melhorou, desta vez, o nono lugar de 2024 já entre os elites.

"Este público foi incrível e deu-me arrepios, ajudaram bastante ao meu resultado. Acho que a minha prova foi muito bem conseguida. Eu tinha como objetivo o top-3, quem sabe ganhar, e tentei fazer tudo para ir com o Vasco, mas não consegui", disse o triatleta de 20 anos.

Além de Miguel Tiago Silva, que foi oitavo classificado, a 1.51 minutos, também concluíram a prova os portugueses Gustavo do Canto (38.º, a 4.24 minutos), Afonso Ferreira (41.º, a 4.49), José Ferreira (44.º, a 5.36), David Abreu (47.º, a 5.57), Tomás Figueiredo (49.º, a 6.20), João Vaz (56.º, a 7.57), Rodrigo Pissarra (58.º, a 8.51), Diogo Tomé (62.º, a 10.07) e João Canadas (64.º, a 13.52).

Antes da prova masculina, a edição de 2026 da Taça da Europa de Quarteira arrancou com o segundo lugar da portuguesa Maria Tomé na prova de elites femininos, atrás da belga e campeã europeia Jolien Vermeylen.

Esta etapa portuguesa reúne no Algarve cerca de 250 triatletas de mais de 20 nacionalidades, em elites e juniores, cujas provas se disputam no domingo.