Vitinha fecha pódio e Nuno Mendes encerra top 10

Vitinha, de 25 anos, acabou apenas atrás do francês Ousmane Dembélé, também do PSG, que venceu o prémio, e do espanhol Lamine Yamal, do FC Barcelona, enquanto Nuno Mendes, de 23, foi 10.º e o segundo melhor entre os defesas.

Por seu lado, o médio João Neves, também jogador dos campeões da Europa e de França, acabou no 19.º lugar, quatro abaixo do único representante da I Liga portuguesa, o avançado sueco Viktor Gyökeres (Sporting), que foi 15.º.

A última vez com dois portugueses no `top 10` tinha acontecido em 2019, ano em que Cristiano Ronaldo, então na Juventus, foi terceiro, e Bernardo Silva, do Manchester City, acabou em nono.

Três anos antes, em 2016, Cristiano Ronaldo foi o vencedor, pela quarta vez, enquanto o central Pepe foi nono, numa altura em que ambos alinhavam no Real Madrid.

Em 2004, por culpa da vitória do FC Porto na Liga dos Campeões 2003/04 e da presença de Portugal na final do Europeu, o médio Deco acabou em segundo e Ricardo Carvalho em nono, transitando para FC Barcelona e Chelsea, respetivamente.

A primeira vez que dois portugueses estiveram no `top 10` aconteceu em 1966, ano do melhor Mundial de sempre de Portugal, com o terceiro lugar, com Eusébio, melhor marcador da prova, em segundo, e José Torres em 10.º.

Vitinha e Nuno Mendes aumentam para 13 o número de internacionais lusos com presença no `top 10` do troféu, juntando-se a Cristiano Ronaldo (14), Eusébio (oito), Figo (três), Bernardo Silva (duas) e José Águas, José Torres, Chalana, Futre, Deco, Ricardo Carvalho e Pepe (todos uma).

No que respeita a vitórias, Ronaldo é o único português com mais do que uma, num total de cinco (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), registo apenas inferior aos oito troféus do argentino Lionel Messi, mas Eusébio (1965) e Luís Figo (2000) também ganharam.