Voleibol. Sporting é campeão nacional masculino

Após perderem os dois primeiros jogos, os "leões", comandados por João Coelho, salvaram dois "match points", com um triunfo fora e outro em casa, e, na "negra", impuseram-se aos vencedores dos últimos cinco campeonatos por 25-21, 24-26, 23-25 e 20-25.

Impulsionados por um Edson Valência, que o treinador João Coelho conhecia do Fonte Bastardo, desde 2021/22, o Sporting até perdeu o primeiro "set" da noite, mas teve discernimento e frieza para fazer o que já tinha feito na final do "play-off": dar a volta ao infortúnio, reentrar na luta e vencer.

O Sporting, que "vingou" o 2-3 da final da época passada, conquistou o sétimo título, e primeiro desde 2017/18, num ranking liderado pelo Sporting de Espinho, com 18 títulos, contra 13 do Técnico e 12 do Benfica.

No final da partida João Coelho, treinador do Sporting, afirmava: “O melhor é sempre o último. É o mais difícil de jogar, o da consagração. Jogámos desta forma deste o primeiro jogo da época e isso permitiu-nos manter a coerência no jogo e nesta final.



É o corolário de um trabalho que não é só meu. Trabalhámos muito. A equipa entrega-se à causa. Temos de dar os parabéns ao adversário, que hoje entrou fortíssimo. O que nos define é o caminho que nos trouxe até aqui. Ser campeão é um prémio justo. A equipa melhorou do ano passado para este ano, onde perdemos no último jogo com a máxima dignidade".