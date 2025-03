A primeira `pole` é de Lando Norris

Norris, que sairá do primeiro lugar da grelha pela 10.ª vez na carreira, bateu o companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 0,084 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) a ficar em terceiro, a 0,385 segundos.



“É um grande início de temporada”, frisou Norris, que em 2024 foi quem desafiou a hegemonia de Verstappen no campeonato.



O piloto britânico foi o mais rápido com o piso seco mas a corrida de domingo poderá ser disputada com chuva.



“Não penso nisso. Sabemos que o Max é muito rápido com chuva e teremos coisas que aprender”, sublinhou o piloto britânico, que ficou sob pressão com a possibilidade de ver a melhor volta anulada, após ter recebido um aviso por exceder os limites de pista.



Ao lado de Norris na grelha estará o companheiro de equipa, que joga em casa, e que servirá de tampão ao campeão mundial em título, Verstappen.



“Foi complicado para todos mas estou contente por sair da primeira linha”, frisou Piastri.



Os dois McLaren começam a temporada como terminaram a anterior, a dominar as operações. Lando Norris disparou na última volta da qualificação, batendo Max Verstappen por mais de três décimas de segundo e batendo o próprio recorde do circuito australiano.



É a 10.ª 'pole position' para o britânico, que já tinha fechado a temporada anterior a sair do primeiro lugar da grelha de partida.



Max Verstappen conseguiu dar alguma luta mas espera pela chuva para poder equilibrar as operações.



“Com o piso molhado acontecem coisas loucas mas estamos todos nas mesmas condições”, sublinhou.



A surpresa da qualificação foi o quinto lugar conquistado pelo japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) enquanto o britânico Lewis Hamilton não foi além do oitavo lugar na sua estreia pela Ferrari, atrás do companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc, que foi sétimo.



O espanhol Carlos Sainz, que se estreia com a Williams depois de perder o lugar na Ferrari para Hamilton, fechou o lote dos dez primeiros da grelha de partida.



A McLaren já tinha dominado os treinos livres da manhã, mas com Oscar Piastri a registar o melhor tempo, batendo o britânico George Russell (Mercedes) e Max Verstappen, que já fora terceiro na primeira sessão do dia.



O Grande Prémio da Austrália é a prova de abertura do Campeonato do Mundo.



Max Verstappen é o campeão em título há quatro temporadas consecutivas.