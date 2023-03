Acidente quando liderava deixa Filipe Albuquerque sem vitória em Sebring

O piloto luso, que assumiu o comando nas últimas duas horas da corrida, foi tocado por um adversário numa altura em que procurava ultrapassar pilotos atrasados, bateu nas barreiras de proteção e regressou à pista, onde foi abalroado pelos adversários que o perseguiam, acabando os três primeiros por ficar fora de prova.



"Naquele momento estávamos a ultrapassar os carros mais lentos, fui agressivo na ultrapassagem ao Porsche e ele não me viu quando me coloquei ao lado dele e bateu-me de lado duas vezes e não consegui evitar o acidente. Apesar dos embates fortes, estou bem fisicamente e isso é o mais importante. Foi pena a corrida ter terminado assim, mas o IMSA é isto, imprevisível e no limite, e desta vez não correu bem para os três da frente", comentou o piloto português, citado pela sua assessoria de imprensa.



Albuquerque, que fez equipa com Ricky Taylor e Louis Deletraz, acabou classificado na 10.ª posição, com 315 voltas completadas e a sete do vencedor, o Cadillac de Pipo Perani, Alexander Sims e Jack Aitken.



Com estes resultados, o piloto português, natural de Coimbra, caiu para o segundo lugar do campeonato.



Já na classe LMP3, o português João Barbosa (Ligier Nissan), que faz equipa com Lance Willsey e Nico Pino, foi sétimo classificado.



A próxima jornada do IMSA terá lugar a 14 e 15 de abril em Long Beach.